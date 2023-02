QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:06 Uhr bei 44,53 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 44,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,79 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 287.387 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,37 EUR. 9,80 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,95 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 17,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,53 EUR.

Am 07.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,74 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 497,98 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 582,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,44 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,09 USD fest.

