QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochvormittag in Rot

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 42,73 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 42,73 USD. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 42,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 3.342 Stück.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 14,94 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (35,86 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,73 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Am 06.02.2024 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 509,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 497,98 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,10 USD je QIAGEN-Aktie.

