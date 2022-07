QIAGEN Aktie News: QIAGEN verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Mit einem Kurs von 45,70 EUR zeigte sich die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel um 21.07.2022 09:22:00 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 45,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,61 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.499 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2021 markierte das Papier bei 51,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 11,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,95 EUR ab. Abschläge von 20,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,67 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 27.04.2022 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 0,66 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,79 Prozent auf 628,40 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 567,20 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

