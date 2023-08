QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 39,67 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 39,67 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,47 EUR. Zuletzt wechselten 38.416 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 21,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 0,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,30 EUR.

QIAGEN ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 494,86 USD in den Büchern – ein Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 515,51 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte QIAGEN am 01.11.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,07 USD je QIAGEN-Aktie.

