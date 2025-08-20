QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteidigt Stellung am Donnerstagmittag

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Kaum Ausschläge verzeichnete die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 42,18 EUR.

Die QIAGEN-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 42,18 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 42,36 EUR zu. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 42,14 EUR ein. Bei 42,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 13.598 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 12,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,24 EUR ab. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 23,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,160 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 533,54 Mio. USD gegenüber 496,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,34 USD je Aktie.

