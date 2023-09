QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei QIAGEN am Donnerstagvormittag zu

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 37,91 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von QIAGEN legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 37,91 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 37,91 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,73 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.196 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,36 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 27,57 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,37 EUR am 19.09.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 1,42 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,40 EUR aus.

QIAGEN gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,51 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 494,86 USD – das entspricht einem Abschlag von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 515,51 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

XETRA-Handel DAX zum Start schwächer

DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in QIAGEN eingebracht

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende freundlich