QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN steigt am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von QIAGEN zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 36,34 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 36,34 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,47 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.175 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,08 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,91 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,10 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 30.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 475,89 USD – das entspricht einem Minus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499,63 USD in den Büchern gestanden hatten.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

