QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von QIAGEN

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 38,48 EUR ab.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 38,48 EUR. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 38,46 EUR. Bei 38,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.587 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,36 EUR erreichte der Titel am 04.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 25,68 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 32,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,92 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,10 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 30.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 475,89 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 499,63 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,04 USD fest.

