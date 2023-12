QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 38,72 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 38,72 EUR. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 38,63 EUR. Bei 38,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 9.475 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 48,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,90 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,74 EUR am 30.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,10 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Am 30.10.2023 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 475,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 499,63 USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,04 USD je QIAGEN-Aktie.

