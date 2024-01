QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Montagvormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 41,48 EUR.

Das Papier von QIAGEN legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 41,48 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,58 EUR zu. Bei 41,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 6.247 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 32,74 EUR. Mit Abgaben von 21,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 47,73 EUR.

QIAGEN gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,50 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,53 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 475,89 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 499,63 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von QIAGEN rechnen Experten am 11.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,04 USD im Jahr 2023 aus.

