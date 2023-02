QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von QIAGEN

Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 43,89 EUR nach. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 43,81 EUR. Bei 44,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 134.240 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,37 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 37,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,53 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 07.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 497,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 582,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 02.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,09 USD je Aktie.

