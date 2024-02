QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag gesucht

QIAGEN im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 39,72 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 39,72 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,91 EUR an. Bei 39,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 129.215 QIAGEN-Aktien.

Am 22.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,95 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 15,68 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 33,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 15,02 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 47,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 06.02.2024. Das EPS belief sich auf 0,55 USD gegenüber 0,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent auf 509,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 497,98 USD in den Büchern gestanden.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

