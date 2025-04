QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 36,05 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 36,05 EUR nach oben. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,39 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,20 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 73.430 Aktien.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 5,02 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,50 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 05.02.2025. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,45 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 521,20 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 509,16 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 04.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,28 USD je QIAGEN-Aktie.

