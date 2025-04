QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 36,22 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 36,22 EUR zu. Bei 36,39 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 36,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.629 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,74 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 5,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 47,50 EUR.

QIAGEN ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 521,20 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 509,16 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von QIAGEN rechnen Experten am 04.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,28 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie knapp im Plus: Geräte-Offensive für Labore präsentiert

QIAGEN-Aktie dreht ins Plus: Gewinnprognose erhöht

Aktienempfehlung QIAGEN-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse