QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 41,78 EUR ab. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 41,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 82.784 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 49,37 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2022). Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 18,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,62 EUR. Abschläge von 5,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 49,30 EUR angegeben.

QIAGEN gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,80 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 485,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 628,40 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

