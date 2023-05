QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktien in diesem Artikel QIAGEN 41,56 EUR

-1,05% Charts

News

Analysen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der QIAGEN-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 41,89 EUR. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 42,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 41,83 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.296 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,37 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 17,86 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2023 bei 39,62 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 5,42 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,30 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 485,00 USD – das entspricht einem Minus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 628,40 USD in den Büchern gestanden hatten.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,11 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie gewinnt: QIAGEN mit deutlichem Gewinnrückgang

Ausblick: QIAGEN verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: QIAGEN stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: QIAGEN