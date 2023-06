QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verbilligt sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel QIAGEN 40,98 EUR

0,15% Charts

News

Analysen

Um 11:48 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 40,95 EUR ab. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,51 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.996 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 49,37 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 17,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2023 auf bis zu 39,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 3,25 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,30 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 03.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 485,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 628,40 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,12 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

QIAGEN-Aktie gewinnt: QIAGEN mit deutlichem Gewinnrückgang

Ausblick: QIAGEN verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: Qiagen