QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 40,41 EUR nach oben.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 40,41 EUR. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 39,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 116.181 QIAGEN-Aktien.

Am 04.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,36 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,67 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.08.2023 (39,21 EUR). Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 3,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 09.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,01 Prozent zurück. Hier wurden 494,86 USD gegenüber 515,51 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

