QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagnachmittag billiger

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 37,05 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,3 Prozent auf 37,05 EUR. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 37,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 117.946 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 48,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,53 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,00 EUR am 22.09.2023. Abschläge von 0,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,40 EUR für die QIAGEN-Aktie.

QIAGEN gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 494,86 USD – das entspricht einem Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,51 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 01.11.2023 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,07 USD fest.

