QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 37,05 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 37,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 37,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.219 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2023 markierte das Papier bei 48,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,53 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (32,74 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 48,10 EUR.

Am 30.10.2023 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,50 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,53 USD je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 475,89 USD, gegenüber 499,63 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,75 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

