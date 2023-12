QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Mittag fester

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 39,02 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 39,02 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 39,09 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.654 QIAGEN-Aktien.

Am 04.01.2023 markierte das Papier bei 48,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 23,94 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 16,09 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,10 EUR.

Am 30.10.2023 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 475,89 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 499,63 USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte QIAGEN am 06.02.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

