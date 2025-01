QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verbilligt sich am Vormittag

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 45,78 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 45,78 EUR. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 45,75 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,82 EUR. Zuletzt wechselten 11.328 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 46,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 36,59 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,45 EUR.

QIAGEN ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 501,87 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 475,89 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 05.02.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,18 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

