QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 40,20 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 40,25 EUR. Mit einem Wert von 40,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.543 QIAGEN-Aktien.

Bei 45,70 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,73 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Am 06.02.2024 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,55 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 509,00 USD im Vergleich zu 497,98 USD im Vorjahresquartal.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

