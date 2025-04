QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei QIAGEN am Mittag zu

Kurs der QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 37,20 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 37,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 37,21 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,03 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 96.047 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 21,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 8,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,50 EUR an.

Am 05.02.2025 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 509,16 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 521,20 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 04.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,28 USD in den Büchern stehen haben wird.

