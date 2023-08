QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN legt am Mittwochmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 41,08 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 41,08 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,81 EUR. Bisher wurden heute 50.225 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 04.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,36 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 17,72 Prozent wieder erreichen. Am 18.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 39,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 4,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,30 EUR für die QIAGEN-Aktie.

QIAGEN ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,51 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 494,86 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 515,51 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,07 USD fest.

