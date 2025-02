Notierung im Blick

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei QIAGEN am Mittag zu

24.02.25 12:04 Uhr

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 38,22 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere um 11:49 Uhr 2,2 Prozent. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 38,41 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 127.535 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. 23,92 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 36,79 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je QIAGEN-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,00 EUR für die QIAGEN-Aktie. Am 05.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 509,16 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 521,20 Mio. USD ausgewiesen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2025 erfolgen. Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,73 USD je QIAGEN-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie Investment-Note für QIAGEN-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Optimismus in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start schwächer

