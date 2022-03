QIAGEN Aktie News: QIAGEN gibt ab

Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 44,26 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 14.278 Punkten notiert. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,15 EUR nach. Bei 44,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.885 QIAGEN-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 51,56 EUR. Bei 37,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,55 EUR. Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Qiagen N.V. ist eine niederländische Holdinggesellschaft und weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung innovativer Technologien und Produkte für die präanalytische Probenvorbereitung und molekularbiologischen Tests für die Forschung in Life Sciences, dem Feld der angewandten Testverfahren und der molekularen Diagnostik. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst zahlreiche Produkte und Automationsplattformen für die Probenentnahme sowie die Trennung, Reinigung und Handhabung von Nukleinsäuren und Proteinen sowie Testtechnologien, die in der Form von offenen Nachweiskits und auch gezielten Tests für die angewandten Märkte und die molekulare Diagnostik angeboten werden. Qiagen-Produkte werden an wissenschaftliche Forschungsinstitute, Unternehmen im Pharma- und Biotechnologiebereich, an Kunden in angewandten Märkten (u.a. Forensik, Tier- und Nahrungsmittelkontrolle und der pharmazeutischen Prozesskontrolle) sowie an diagnostische Labore verkauft.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: QIAGEN