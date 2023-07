QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 41,97 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 41,97 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,07 EUR an. Mit einem Wert von 41,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 73.641 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 49,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 17,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 39,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,30 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,80 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 485,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 628,40 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,11 USD je QIAGEN-Aktie.

