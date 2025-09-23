QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochvormittag im Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 38,66 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 38,66 EUR. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 38,57 EUR. Bei 38,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 5.075 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,51 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,160 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,00 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Am 05.08.2025 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN -0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 533,54 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 496,35 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,35 USD je Aktie.

