QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von QIAGEN

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 37,31 EUR.

Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 37,31 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,27 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.647 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,36 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 29,62 Prozent wieder erreichen. Bei 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 30.10.2023. Das EPS lag bei 0,50 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,53 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,75 Prozent auf 475,89 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 499,63 USD erwirtschaftet worden.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

