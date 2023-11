Aktie im Fokus

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Vormittag gestärkt

24.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von QIAGEN zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 37,60 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 37,60 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 37,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 37,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.594 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 48,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 28,62 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Abschläge von 12,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,10 EUR. Am 30.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,50 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,53 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 475,89 USD – das entspricht einem Abschlag von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 499,63 USD erwirtschaftet worden. Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden. In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie XETRA-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im LUS-DAX Mittwochshandel in Frankfurt: DAX legt schlussendlich zu Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

