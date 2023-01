QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochnachmittag in Rot

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 46,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 45,62 EUR. Bei 46,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 142.487 Stück.

Am 04.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,37 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 6,58 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 37,95 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 21,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,53 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 07.11.2022 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 499,63 USD in den Büchern – ein Minus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 535,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 07.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 06.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,30 USD je Aktie aus.

