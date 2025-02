QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 38,15 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 38,15 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,09 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 38,33 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.118 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.02.2025 bei 36,79 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 3,56 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,00 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Am 05.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 521,20 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.05.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,73 USD je Aktie aus.

