QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 36,97 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 37,02 EUR. Bei 37,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3.744 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.03.2025 bei 35,25 EUR. Mit Abgaben von 4,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,00 EUR.

Am 05.02.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 521,20 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 05.05.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,27 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

