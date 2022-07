QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Um 25.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 46,71 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,41 EUR ab. Bei 46,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 8.341 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2021 auf bis zu 51,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,95 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit Abgaben von 23,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,67 EUR.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 628,40 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 567,20 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von QIAGEN rechnen Experten am 27.07.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,08 USD je Aktie aus.

