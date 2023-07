QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 42,18 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 42,18 EUR. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 41,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 15.024 Stück.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 49,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,05 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.04.2023 Kursverluste bis auf 39,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,07 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 49,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 03.05.2023. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,80 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 485,00 USD in den Büchern – ein Minus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 628,40 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,11 USD je Aktie belaufen.

