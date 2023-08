QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von QIAGEN zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 41,27 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 41,27 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,33 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 41,19 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 4.485 Aktien.

Am 04.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,36 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.08.2023 bei 39,21 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 5,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,30 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 09.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,51 USD je Aktie eingenommen. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 494,86 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,51 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte QIAGEN am 01.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,07 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

