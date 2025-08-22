QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 42,61 EUR.
Das Papier von QIAGEN legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 42,61 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 42,64 EUR zu. Bei 42,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.802 QIAGEN-Aktien.
Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,15 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,24 EUR ab. Abschläge von 19,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,160 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie.
Am 05.08.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 533,54 Mio. USD gegenüber 496,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte QIAGEN am 04.11.2025 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,34 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.
Analysen zu QIAGEN N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
