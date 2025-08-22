QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagvormittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 42,42 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 42,42 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,37 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,41 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.596 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 47,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 11,65 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,160 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN -0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 533,54 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 04.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

