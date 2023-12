QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag freundlich

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 17:36 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 39,30 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 39,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 344.582 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 16,69 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,10 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,75 Prozent auf 475,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 499,63 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte QIAGEN am 06.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,04 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Freitagshandels

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt zum Handelsende ab

Börse Frankfurt in Grün: DAX notiert letztendlich im Plus