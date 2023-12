QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag höher

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 39,30 EUR nach oben.

Das Papier von QIAGEN legte um 17:36 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 39,30 EUR. Bei 39,54 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 344.582 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,36 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 23,05 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 32,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 16,69 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,10 EUR für die QIAGEN-Aktie.

QIAGEN gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,53 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 475,89 USD – das entspricht einem Minus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499,63 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,04 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

