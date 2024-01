Fokus auf Aktienkurs

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Mittag fester

26.01.24 12:04 Uhr

Die Aktie von QIAGEN zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 40,73 EUR.

Werbung

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 40,73 EUR. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 41,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 89.385 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,72 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 14,65 Prozent niedriger. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,62 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,73 EUR für die QIAGEN-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 30.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 USD, nach 0,53 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 499,63 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 475,89 USD. Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von QIAGEN rechnen Experten am 11.02.2025. Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,04 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX auf grünem Terrain DAX-Handel aktuell: DAX leichter XETRA-Handel: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com