QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag verlustreich

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 40,06 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 40,06 EUR. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 39,87 EUR. Mit einem Wert von 40,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.972 QIAGEN-Aktien.

Bei 45,70 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 15,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 47,73 EUR.

Am 06.02.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 USD, nach 0,55 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 509,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 497,98 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

