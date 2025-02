QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von QIAGEN. Zum Vortag unverändert notierte die QIAGEN-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 37,65 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die QIAGEN-Aktie um 15:53 Uhr im XETRA-Handel bei 37,65 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,90 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,48 EUR aus. Bei 37,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97.992 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 25,79 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,79 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je QIAGEN-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 45,00 EUR angegeben.

QIAGEN ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 521,20 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 509,16 Mio. USD eingefahren.

Die QIAGEN-Bilanz für Q1 2025 wird am 05.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,73 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

