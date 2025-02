QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von QIAGEN zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 37,83 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 37,83 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 37,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.799 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 20,11 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,79 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,75 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 45,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 05.02.2025. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 521,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte QIAGEN am 05.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,73 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Handelsende nach

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach