QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag tiefer

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 42,49 EUR. Bei 42,47 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 42,77 EUR. Bisher wurden heute 40.209 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2022 auf bis zu 49,37 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 16,19 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,62 EUR. Dieser Wert wurde am 26.04.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 7,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 49,30 EUR.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,80 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,82 Prozent zurück. Hier wurden 485,00 USD gegenüber 628,40 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,12 USD je Aktie belaufen.

