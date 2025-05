QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 37,63 EUR zu.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 37,63 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 37,66 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.536 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 25,86 Prozent wieder erreichen. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 9,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent auf 483,46 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 458,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

