QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 36,87 EUR ab.

Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,3 Prozent auf 36,87 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 36,73 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 66.227 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,36 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 31,16 Prozent Luft nach oben. Bei 36,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,40 EUR.

Am 08.08.2023 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 494,86 USD im Vergleich zu 515,51 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte QIAGEN am 01.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes QIAGEN-Investment eingefahren

Verluste in Frankfurt: TecDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels

Börse Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer