QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagnachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 37,35 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 37,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 37,50 EUR. Bei 36,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 248.401 QIAGEN-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 48,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 29,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,73 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,66 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 08.08.2023. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 494,86 USD in den Büchern – ein Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 515,51 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte QIAGEN am 01.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,07 USD fest.

