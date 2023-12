QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Vormittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 39,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 17:36 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 39,30 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,54 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 344.582 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,36 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 23,05 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 16,69 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 48,10 EUR.

Am 30.10.2023 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,75 Prozent auf 475,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 499,63 USD gelegen.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren abgeworfen

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Freitagshandels

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt zum Handelsende ab